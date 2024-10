LIVE – America’s Cup 2024, New Zealand-Ineos Britannia: match race 1 e 2 (DIRETTA) (Di sabato 12 ottobre 2024) La 37esima America’s Cup entra finalmente nel vivo. Emirates New Zealand da una parte, Ineos Britannia dall’altra. Si parte alle 14:00 con il primo di due match race in programma oggi, sabato 12 ottobre a Barcellona. Vince chi per primo totalizza sette punti. Peter Burling, skipper dell’Emirates Team New Zealand, ha sintetizzato il sentimento collettivo: “È un momento incredibilmente speciale e incredibilmente emozionante, e non vediamo l’ora di scendere in campo e di dare il via alla regata domani”. Emozionato anche Sir Ben Ainslie, skipper di Britannia: “È un momento di grande orgoglio per noi, l’America’s Cup è l’unica cosa che è sempre mancata nella nostra bacheca dei trofei”. Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale a partire dalle 14:00 per seguire l’andamento (meteo permettendo) di questi primi due match race. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La 37esimaCup entra finalmente nel vivo. Emirates Newda una parte,dall’altra. Si parte alle 14:00 con il primo di duein programma oggi, sabato 12 ottobre a Barcellona. Vince chi per primo totalizza sette punti. Peter Burling, skipper dell’Emirates Team New, ha sintetizzato il sentimento collettivo: “È un momento incredibilmente speciale e incredibilmente emozionante, e non vediamo l’ora di scendere in campo e di dare il via alla regata domani”. Emozionato anche Sir Ben Ainslie, skipper di: “È un momento di grande orgoglio per noi, l’Cup è l’unica cosa che è sempre mancata nella nostra bacheca dei trofei”. Sportface.it vi offrirà unatestuale a partire dalle 14:00 per seguire l’andamento (meteo permettendo) di questi primi due

