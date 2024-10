Libano, Crosetto: “Ho chiesto a Israele se prossima volta dobbiamo rispondere” (Di sabato 12 ottobre 2024) “Cosa succede la prossima volta, dobbiamo rispondere?“: è quanto ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto nei colloqui avuti nelle ultime ore con Israele dopo gli attacchi alle basi dell’Unifil nel sud del Libano. “É una domanda provocatoria – ha aggiunto – per la gravità dell’atto che era stato compiuto“. Rispondendo ai giornalisti durante la sua visita in Kosovo, il ministro è anche tornato sulle regole d’ingaggio della missione Onu. “é un anno e mezzo che chiedo il cambio delle regole d’ingaggio, l’ho formalizzato e l’ho detto a tutti, inascoltato“. Lapresse.it - Libano, Crosetto: “Ho chiesto a Israele se prossima volta dobbiamo rispondere” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “Cosa succede la?“: è quanto ha detto il ministro della Difesa Guidonei colloqui avuti nelle ultime ore condopo gli attacchi alle basi dell’Unifil nel sud del. “É una domanda provocatoria – ha aggiunto – per la gravità dell’atto che era stato compiuto“. Rispondendo ai giornalisti durante la sua visita in Kosovo, il ministro è anche tornato sulle regole d’ingaggio della missione Onu. “é un anno e mezzo che chiedo il cambio delle regole d’ingaggio, l’ho formalizzato e l’ho detto a tutti, inascoltato“.

