Libano, attacco israeliano a Nabatiyeh (Di sabato 12 ottobre 2024) 23.00 attacco israeliano sulla città libanese di Nabatiyeh, 60 km a Sud di Beirut. Colpita la zona del mercato. Ne danno notizia i media statali libanesi. La scorsa settimana, l'esercito di Israele aveva intimato ai residenti di evacuare la città. Le forze armate israeliane (Idf) hanno reso noto che "nel fine settimana dello Yom Kippur sono stati colpiti circa 280obiettivi terroristici in Libano e a Gaza".

