Linkiesta.it - Le elezioni generali e lo spettro del populismo in Lituania

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre insi terrà il primo turno delleparlamentari per il rinnovo dei centoquarantuno membri del Seimas, l’Assemblea monocamerale della Repubblica Baltica (il secondo turno è in programma il 27 ottobre). Un sondaggio dell’Istituto Baltijos Tyrimai dà in testa il Partito Socialdemocratico (21,9 per cento), finora all’opposizione, davanti all’Unione della Patria-Democratici Cristiani (12,5 per cento), schieramento di centrodestra e principale partito del governo. Si attesterebbe attorno all’undici per cento dei consensi, invece, il partito populista Alba di Nemunas, guidato da Remigijus Zemaitaitis, quarantadue anni, noto in patria per aver fatto commenti antisemiti e per la sua ambiguità in merito all’invasione russa dell’Ucraina.