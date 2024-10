Ladri sorpresi dalla polizia tentano la fuga, un arresto (Di sabato 12 ottobre 2024) Comunicato Stampa È stato arrestato dalla polizia di Stato a Benevento un 41enne albanese, irregolare nel territorio nazionale, che nella tarda sera di ieri si è reso responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione nonché di possesso ingiustificato di chiavi Continua L'articolo Ladri sorpresi dalla polizia tentano la fuga, un arresto proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Ladri sorpresi dalla polizia tentano la fuga, un arresto Leggi tutta la notizia su Fremondoweb.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Comunicato Stampa È stato arrestatodi Stato a Benevento un 41enne albanese, irregolare nel territorio nazionale, che nella tarda sera di ieri si è reso responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione nonché di possesso ingiustificato di chiavi Continua L'articolola, unproviene da Fremondoweb.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Porta a scuola una pistola (carica) e la mostra alla compagna di classe : alunno arrestato dalla polizia e punito con 30 giorni di sospensione dal Consiglio di Classe - L'articolo Porta a scuola una pistola (carica) e la mostra alla compagna di classe: alunno arrestato dalla polizia e punito con 30 giorni di sospensione dal Consiglio di Classe sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Questa è la sanzione disciplinare inflitta dal Consiglio di Classe allo studente che, mercoledì scorso, ha portato a scuola un revolver carico. (Orizzontescuola.it)

Rapisce bambino per strada sotto gli occhi della sorella : bloccato dalla polizia e arrestato - BRINDISI - Si sono vissuti momenti di puro terrore nella serata di oggi, venerdì 11 ottobre, in via Provinciale San Vito a Brindisi dove un 29enne del Gambia ha rapito un bambino strappandolo dalle mani della sorella più grande. Il tempestivo intervento degli agenti della Sezione volanti della... (Brindisireport.it)

Smerciava droga ai domiciliari - arrestato dalla Polizia - ?Da ulteriori accertamenti, è emerso che proprio in quel palazzo dimorava un giovane con numerosi precedenti penali alle spalle in materia di stupefacenti ed attualmente sottoposto al regime degli arresti domiciliari. ?Per l’indagato vige la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva. (Tarantinitime.it)

Milano - va alla polizia per fare una denuncia ma è ricercato per spaccio : arrestato sul posto - . Il trentatreenne si è presentato agli agenti della polizia ferroviaria di Milano per sporgere denuncia. L’uomo è stato quindi portato al carcere San Vittore. Ma a seguito di un controllo si è scoperto che l’uomo era stato condannato a 1 anno e 5 mesi di reclusione, nonché al pagamento di 4. Entrambi i reati erano stati commessi nel 2019 a Roma. (Ilgiorno.it)