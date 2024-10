La strategia di attivismo totale di Greta Thunberg: “Dal clima alle guerre contro tutte le crisi” (Di sabato 12 ottobre 2024) Milano – “Se come attivista per il clima non si lotta anche per la liberazione della Palestina e per la fine del colonialismo e dell’oppressione in tutto il mondo, allora non ci si può definire attivista per il clima”. Kafiah sulle spalle, in prima linea alla manifestazione milanese dei Fridays for Future, Greta Thunberg prende la parola in piedi sul furgone che guida il corteo. Così la 21enne svedese, volto e simbolo del movimento ambientalista partito dal suo “sciopero della scuola per il clima“ nel 2018 e cresciuto ispirando le proteste degli studenti di tutto il mondo, ora salda la lotta ecologica a quella per la libertà dei popoli cominciando da quello palestinese. Invita a “uscire dalla zona di comfort e chiedere la fine di questo genocidio”. Ilgiorno.it - La strategia di attivismo totale di Greta Thunberg: “Dal clima alle guerre contro tutte le crisi” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Milano – “Se come attivista per ilnon si lotta anche per la liberazione della Palestina e per la fine del colonialismo e dell’oppressione in tutto il mondo, allora non ci si può definire attivista per il”. Kafiah sulle sp, in prima linea alla manifestazione milanese dei Fridays for Future,prende la parola in piedi sul furgone che guida il corteo. Così la 21enne svedese, volto e simbolo del movimento ambientalista partito dal suo “sciopero della scuola per il“ nel 2018 e cresciuto ispirando le proteste degli studenti di tutto il mondo, ora salda la lotta ecologica a quella per la libertà dei popoli cominciando da quello palestinese. Invita a “uscire dalla zona di comfort e chiedere la fine di questo genocidio”.

