La storia che sconvolge il calcio: traffico di droga e finale tragico

Una storia che ha avuto grande risalto internazionale sta sconvolgendo il calcio: è diventato una vittima innocente del traffico di droga Siamo abituati a parlare del calcio in termini di grandi giocate tecniche, lo spettacolo che avvolge ogni weekend e le emozioni che è capace di generare. Stavolta, però, dobbiamo soffermarci su una storia molto triste che ha avuto grande risalto a livello internazionale, soprattutto in Francia. Questura e traffico di droga – Immagine di repertorio (Ansa Foto) – calciomercato.itIl protagonista della tragica vicenda è Nessim Ramdane, un uomo di 36 anni, che giocava nei Dilettanti e in cui il pallone, nel suo senso di più puro, è sempre stato centrale nella sua vita.

