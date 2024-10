Giornalettismo.com - La guerra ibrida che avanza

(Di sabato 12 ottobre 2024) Da quando, nel 2022, è esploso il conflitto russo-ucraino, abbiamo sempre cercato di raccontare quanto la– in questo preciso momento storico – non si combatta più soltanto sul terreno, per via aerea o via mare. Il concetto di, sdoganato negli ultimi anni, prende in considerazione tutte quelle azioni che avvengono nell’ecosistema digitale (dagli attacchi hacker, fino al social engineering utilizzato per acquisire dati rilevanti) e nell’ecosistema mediatico (soprattutto le azioni di disturbo alla correttezza dell’informazione). In questa settimana appena trascorsa, come abbiamo avuto modo di vedere in un nostro monografico, ci sono stati episodi significativi diche hanno fortemente condizionato l’ecosistema mediatico, partendo anche da azioni di cyberwar.