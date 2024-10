La figlia di R Kelly lo accusa di molestie: “Ha abusato di me quando avevo 8 anni” (Di sabato 12 ottobre 2024) La figlia del cantante, in carcere per violenze e molestie fino al 2045, ha testimoniato contro il padre in un documentario: "Ricordo di essermi svegliata mentre lui mi toccava. In quel momento non sapevo cosa fare, ho fatto finta di dormire". Fanpage.it - La figlia di R Kelly lo accusa di molestie: “Ha abusato di me quando avevo 8 anni” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ladel cantante, in carcere per violenze efino al 2045, ha testimoniato contro il padre in un documentario: "Ricordo di essermi svegliata mentre lui mi toccava. In quel momento non sapevo cosa fare, ho fatto finta di dormire".

