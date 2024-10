Lettera43.it - Israele-Libano: missili di Hezbollah contro una base dell’Idf, Tel Aviv risponde con nuovi ordini di evacuazione

(Di sabato 12 ottobre 2024)ha rivendicato il lancio dilaa Haifa, nel sud di. Lo riporta Al Mayadeen, media vicino alla milizia sciita, spiegando che isono stati lanciati alle 6 di questa mattina. Innon sono però suonate le sirene di allarme antiaereo, affermano i media dello Stato ebraico. Numerosi allarmi sono però scattati dalle 10 nella Galilea centrale e nell’Alta Galilea: l’Idf ha reso noto che una serie di razzi lanciati dadalsono stati intercettati. L’Idf ha esortato gli abitanti delmeridionale a non fare ritorno alle loro abitazioni a causa dei combattimenti in corso: «L’esercito dicontinua a prendere di mira i siti diall’interno o nelle vicinanze dei vostri villaggi. Non vogliamo compromettere la vostra sicurezza, pertanto, è vietato rientrare nelle vostre case fino a nuovo avviso».