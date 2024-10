Inaugurato a palazzo Baldari il museo archeologico di Metauros (Di sabato 12 ottobre 2024) Si è svolta nei giorni scorsi l’inaugurazione del museo archeologico Metauros nei rinnovati spazi di palazzo Baldari a Gioia Tauro. Un museo che cresce: nuovi spazi per i servizi educativi e le attività culturali, collaborazioni, idee, progetti, persone, tutti intorno ad una importante collezione Reggiotoday.it - Inaugurato a palazzo Baldari il museo archeologico di Metauros Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Si è svolta nei giorni scorsi l’inaugurazione delnei rinnovati spazi dia Gioia Tauro. Unche cresce: nuovi spazi per i servizi educativi e le attività culturali, collaborazioni, idee, progetti, persone, tutti intorno ad una importante collezione

