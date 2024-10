In auto con la droga: due pregiudicati inseguiti ed arrestati a San Cristoforo (Di sabato 12 ottobre 2024) Gli agenti delle colanti della questura di Catania hanno arrestato due spacciatori pluripregiudicati. Si tratta di un uomo di 30 anni di Pachino e di una donna 41enne di Catania. Quando una pattuglia ha imposto l'alt alla vettura su cui viaggiavano, non si sono fermati ed hanno accelerato Cataniatoday.it - In auto con la droga: due pregiudicati inseguiti ed arrestati a San Cristoforo Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Gli agenti delle colanti della questura di Catania hanno arrestato due spacciatori pluri. Si tratta di un uomo di 30 anni di Pachino e di una donna 41enne di Catania. Quando una pattuglia ha imposto l'alt alla vettura su cui viaggiavano, non si sono fermati ed hanno accelerato

Catania - aggrediscono vigili che multano le auto - arrestati due fratelli – VIDEO - La scena è stata ripresa da passanti e i video sono diventati virali sui social Motivo scatenante della violenza la multa che gli agenti della polizia locale stavano facendo a un’auto in divieto di sosta che intralciava l’attività commerciale nella zona. . Il sindaco Enrico Trantino e l’assessore Alessandro Porto si sono sincerati delle condizioni di salute dei due operatori che, ... (Dayitalianews.com)

Vigili urbani aggrediti a Catania mentre multano auto - due fratelli arrestati : il video delle violenze - A Catania la furia di due fratelli che hanno aggredito due vigili urbani, "colpevoli" di multare la loro auto. L'episodio immortalato in vari video. (Notizie.virgilio.it)

Terna - autorizzati i progetti per l’alimentazione delle tratte ferroviarie Palermo-Catania e Trapani-Palermo - Articolo completo: Terna, autorizzati i progetti per l’alimentazione delle tratte ferroviarie Palermo-Catania e Trapani-Palermo dal blog Lettera43 . La società , guidata da Giuseppina Di Foggia, investirà complessivamente 14 milioni di euro per gli interventi nella contrada Sacchitello di Enna e a Partinico, nella città metropolitana di Palermo. (Lettera43.it)

Catania - Polizia Municipale : a processo per direttissima gli autori dell’aggressione di ieri sera ai due agenti - Domani ci sarà il processo per direttissima considerata la flagranza degli atti di violenza nei confronti di pubblici ufficiali di cui sui si sono resi autori. Gli stessi autori della violenza, si sono anche scagliati contro un altro commerciante che opera nei pressi che stava riprendendo l’accaduto con uno smartphone. (Dayitalianews.com)