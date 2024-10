Secoloditalia.it - Il sondaggio, FdI al 30%. “Effetto Giorgia” anche sull’economia: soddisfatto il 71% degli italiani

(Di sabato 12 ottobre 2024) Non solo il gradimento dei partiti, che conferma FdI di gran lunga prima forza nazionale con il 30% dei consensi. IlPiepoli per Il Giornale esplorai sentimentirispetto ai temi di maggiore attualità. E rivela che il 71% dei cittadini “si dimostra ottimista nei confronti della situazione economica del Paese”, attribuendo per la gran parte al governo “il merito di questa situazione positiva”. “”, è il titolo che il quotidiano dà al. FdI continua a crescere: il partito di Meloni arriva al 30% Per quanto riguarda le intenzioni di voto, FdI si colloca al 30% in salita dello 0,5% rispetto alla scorsa settimana. Il Pd, che resta secondo partito, cresce a sua volta dello 0,5%, per fermarsi però al 22,5%. Seguono il M5S al 12%, Forza Italia all’8,5%, la Lega all’8%, Avs con al 6%, Azione al 3%, Italia Viva al 2,5% e +Europa all’1,5%.