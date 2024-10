Il nuovo cammino in Umbria, ecco "Sentieri di Rose: da Montefalco a Cascia" (Di sabato 12 ottobre 2024) Sette tappe, 92 chilometri da fare in 6/7 giorni. Firmato il protocollo d'intesa per creare il cammino "Sentieri di Rose: da Montefalco a Cascia. Un percorso di fede per valorizzare le figure di due importanti Sante: Rita da Cascia e Chiara da Montefalco”. Hanno firmato il documento Renato Perugiatoday.it - Il nuovo cammino in Umbria, ecco "Sentieri di Rose: da Montefalco a Cascia" Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sette tappe, 92 chilometri da fare in 6/7 giorni. Firmato il protocollo d'intesa per creare ildi: da. Un percorso di fede per valorizzare le figure di due importanti Sante: Rita dae Chiara da”. Hanno firmato il documento Renato

