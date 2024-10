Highlights e gol Spagna-Danimarca 1-‘, Nations League 2024/2025 (VIDEO) (Di sabato 12 ottobre 2024) La solita dominante Spagna piega una rocciosa Danimarca nella terza giornata di Nations League 2024/2025. La selezione di Luis de La Fuente vince 1-0 grazie al gol di Zubimendi al 79?, che regala alle Furie Rosse il primo posto nel girone proprio davanti alla Danimarca. Nella prossima giornata la Spagna affronterà la Serbia per blindare il primo posto nel raggruppamento. Rivedi gol e Highlights della sfida. Highlights e gol Spagna-Danimarca 1-‘, Nations League 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La solita dominantepiega una rocciosanella terza giornata di. La selezione di Luis de La Fuente vince 1-0 grazie al gol di Zubimendi al 79?, che regala alle Furie Rosse il primo posto nel girone proprio davanti alla. Nella prossima giornata laaffronterà la Serbia per blindare il primo posto nel raggruppamento. Rivedi gol edella sfida.e gol1-‘,) SportFace.

Spagna-Danimarca (Uefa Nations League A - 12-10-2024 ore 20 : 45 ) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. La Roja cerca il sorpasso - […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Nel gruppo 4 della Lega A di Champions League un po’ a sorpresa comanda la Danimarca: gli scandinavi hanno ottenuto due vittorie nelle prime due gare giocate e sono davanti a tutti, anche alla Spagna campione d’Europa, che paga il pareggio a reti bianche di Belgrado, precedente alla grande vittoria ottenuta dalla Roja in Svizzera. (Infobetting.com)

Formazioni ufficiali Spagna-Danimarca - Nations League 2024/25 - Il fischio d’inizio del match è fissato alle 20. DANIMARCA: in attesa The post Formazioni ufficiali Spagna-Danimarca, Nations League 2024/25 appeared first on SportFace. Le formazioni ufficiali di Spagna-Danimarca, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi della Uefa Nations League 2024/25. (Sportface.it)

Spagna-Danimarca oggi in tv : orario - canale e diretta streaming Nations League 2024/2025 - Dall’altra parte però la nazionale guidata da Knudsen con due vittoria in due uscite guarda tutti dall’alto. L’appuntamento è alle ore 20. Non è prevista copertura tv in Italia delle partite di Nations League. Il match sarà invece visibile gratuitamente in streaming, sul sito Uefa Tv oppure sull’app della Uefa. (Sportface.it)