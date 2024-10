Harris pubblica la cartella clinica per mettere pressione a Trump: “Salute perfetta” (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Kamala Harris "gode di Salute eccellente". Sono queste le conclusioni della lettera che il medico personale della vice presidente, che compie 60 anni il prossimo 20 ottobre, ha allegato alla cartella medica che la candidata democratica ha pubblicato oggi, anche per creare contrasto e pressioni sul molto più anziano avversario, Donald Trump che L'articolo Harris pubblica la cartella clinica per mettere pressione a Trump: “Salute perfetta” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Kamala"gode dieccellente". Sono queste le conclusioni della lettera che il medico personale della vice presidente, che compie 60 anni il prossimo 20 ottobre, ha allegato allamedica che la candidata democratica hato oggi, anche per creare contrasto e pressioni sul molto più anziano avversario, Donaldche L'articololaper: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

