Grande Fratello, Clayton interessato ad una gieffina. La rivelazione (Di sabato 12 ottobre 2024) Grande Fratello, Clayton Norcross confessa a Lorenzo Spolverato di provare un interesse per una gieffina. Ecco di chi si tratta Grande Fratello, il noto attore Clayton Norcross ha confessato a Lorenzo Spolverato di provare un interesse per una concorrente della Casa. Il gieffino ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d'Italia nelle ultime settimane e sta cercando di ambientarsi tra Nomination, party, consigli e confronti. Leggi anche–> Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca: tre morti e tre bambini feriti Ecco cosa è emerso Clayton inaspettatamente ha confessato di essere preso da Amanda Lecciso. L'attore ha esordito: "Devo decidere ora? Adesso? Ma non ce l'ho in mente! Amanda. Lei è molto sexy! Lei è più giusta per me come età e comportamento. Ma mi sembra che a lei non interessi nessuno di noi. È sempre un po' distaccata. A me non piace correre dietro alle donne.

