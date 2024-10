Gli 883, l’Italia e gli anni ’90 (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott – Sembra che finalmente i tanto ingiustamente dimenticati anni ’90 stiano tornando di moda. Lo so, sono di parte ma sono stati il mio periodo formativo: Enrico Brizzi ha dato alle stampe Due, seguito del romanzo di culto del 1994 Jack Frusciante è uscito dal gruppo. E Sky, dopo la serie Un’estate fa ambientata durante Italia ’90, ci racconta la storia degli 883 con Hanno ucciso l’Uomo Ragno. Mostrandoci così l’improbabile ascesa del duo pavese composto da Max Pezzali e Mauro Repetto (ho visto in anteprima le prime due puntate e devo ammettere che sono rimasto piacevolmente sorpreso, soprattutto dalla vena punk della storia). Storie semplici della provincia italiana A differenza di tanti miei amici devo confessare che non sono un fan accanito degli 883. Da adolescente ho comprato e consumato le cassette di Hanno ucciso l’Uomo Ragno e di Nord sud ovest est. Ilprimatonazionale.it - Gli 883, l’Italia e gli anni ’90 Leggi tutta la notizia su Ilprimatonazionale.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott – Sembra che finalmente i tanto ingiustamente dimenticati’90 stiano tornando di moda. Lo so, sono di parte ma sono stati il mio periodo formativo: Enrico Brizzi ha dato alle stampe Due, seguito del romanzo di culto del 1994 Jack Frusciante è uscito dal gruppo. E Sky, dopo la serie Un’estate fa ambientata durante Italia ’90, ci racconta la storia degli 883 con Hanno ucciso l’Uomo Ragno. Mostrandoci così l’improbabile ascesa del duo pavese composto da Max Pezzali e Mauro Repetto (ho visto in anteprima le prime due puntate e devo ammettere che sono rimasto piacevolmente sorpreso, soprattutto dalla vena punk della storia). Storie semplici della provincia italiana A differenza di tanti miei amici devo confessare che non sono un fan accanito degli 883. Da adolescente ho comprato e consumato le cassette di Hanno ucciso l’Uomo Ragno e di Nord sud ovest est.

