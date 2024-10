Ex Ilva di Taranto, ripartenza dell'altoforno 1 tra le polemiche (Di sabato 12 ottobre 2024) Manca ancora la svolta green e l'altoforno 1 dello stabilimento ex Ilva di Taranto riparte tra le polemiche. Martedì prossimo, dalle ore 16.15, con un piccolo differimento di orario rispetto al programma annunciato, è prevista una cerimonia per la riaccensione dell’impianto, fermo per manutenzione da agosto 2023, che vedrà la partecipazione del ministro delle imprese e made in Italy Adolfo Urso Feedpress.me - Ex Ilva di Taranto, ripartenza dell'altoforno 1 tra le polemiche Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 12 ottobre 2024) Manca ancora la svolta green e l'o stabilimento exdiriparte tra le. Martedì prossimo, dalle ore 16.15, con un piccolo differimento di orario rispetto al programma annunciato, è prevista una cerimonia per la riaccensione’impianto, fermo per manutenzione da agosto 2023, che vedrà la partecipazione del ministroe imprese e made in Italy Adolfo Urso

