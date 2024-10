Esplosi colpi d’arma da fuoco ad Arzano, trovati 5 bossoli (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutocolpi di arma da fuoco sono stati Esplosi stamattina, verso le 7, ad Arzano, in provincia di Napoli. I carabinieri della locale tenenza e della sezione operativa di Casoria sono intervenuti dopo una segnalazione, in via Napoli dove poco prima ignoti avevano esploso alcuni colpi d’arma da fuoco. Rinvenuti e sequestrati sul manto stradale 5 bossoli calibro 7,65. Indagini in corso per ricostruire la dinamica e comprenderne la matrice. L'articolo Esplosi colpi d’arma da fuoco ad Arzano, trovati 5 bossoli proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Esplosi colpi d’arma da fuoco ad Arzano, trovati 5 bossoli Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodi arma dasono statistamattina, verso le 7, ad, in provincia di Napoli. I carabinieri della locale tenenza e della sezione operativa di Casoria sono intervenuti dopo una segnalazione, in via Napoli dove poco prima ignoti avevano esploso alcunida. Rinvenuti e sequestrati sul manto stradale 5calibro 7,65. Indagini in corso per ricostruire la dinamica e comprenderne la matrice. L'articolodaadproviene da Anteprima24.it.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Esplosione in villetta nel vicentino - in azione 30 Vigili del Fuoco - La donna si trovava fuori casa, mentre uno dei due figli è stato leggermente ferito ma è stato estratto dalla casa. VICENZA (ITALPRESS) – E’ stato trovato dai vigili del fuoco il corpo dell’uomo disperso a Gallio, in provincia di Vicenza, sotto le macerie della casa crollata a causa di un’esplosione provocata da una fuga di gas. (Unlimitednews.it)

“Mai più esplosioni come a Saviano - servono i rilevatori di gas in casa” parla il sindacato vigili del fuoco - Salvatore Spavone, coordinatore Usb Napoli dei vigili del fuoco: "Un rilevatore di gas e fumo in casa può salvare la vita"Continua a leggere . (Fanpage.it)

Esplosione Saviano per fuga di gas - l'appello del Vigile del Fuoco : "basterebbe poco a evitare tragedie" - La fuga di gas, poi l'esplosione, con le fiamme e le macerie che hanno cancellato un'intera famiglia, lasciando nel dolore Saviano. . . "Eppure sarebbe bastato poco per evitare quella tragedia, l'ultima di un elenco lunghissimo destinato purtroppo ad allungarsi, in particolare con l'arrivo dei primi. (Napolitoday.it)

Va a fuoco il dormitorio abusivo. Fiamme ed esplosioni all’alba : gli occupanti fuggono in strada - Lo stabile, ex sede di un’azienda che si è trasferita da tempo nell’hinterland, ospita da circa due anni senza fissa dimora e lavoratori stranieri sgomberati in diverse fasi da altri edifici occupati nella periferia est della città: lì sono confluiti, sostenuti dagli attivisti di Rete Solidale, gli inquilini abusivi mandati via prima da una palazzina di via Iglesias, poi dall’ex stabilimento ... (Ilgiorno.it)