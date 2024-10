Elezioni Usa, gli americani sono davvero pronti ad avere una donna presidente? (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Più si avvicinano le Elezioni del 5 novembre per il presidente degli Stati Uniti, più i democratici sono preoccupati del fatto che l'America potrebbe essere meno pronta di quanto si possa immaginare ad essere guidata da una donna. Almeno i maschi americani, stando al sondaggio pubblicato questa settimana da a New York Times/Siena L'articolo Elezioni Usa, gli americani sono davvero pronti ad avere una donna presidente? proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Più si avvicinano ledel 5 novembre per ildegli Stati Uniti, più i democraticipreoccupati del fatto che l'America potrebbe essere meno pronta di quanto si possa immaginare ad essere guidata da una. Almeno i maschi, stando al sondaggio pubblicato questa settimana da a New York Times/Siena L'articoloUsa, gliaduna? proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Elezioni Usa - gli americani sono davvero pronti ad avere una donna presidente? - Il sostegno per il tycoon cresce ancora, il 57% contro il 37%, tra elettori tra 35 e 49 anni. "E' ridicolo dirlo nel 2024 ma non tutti sono pronti a votare per una donna presidente degli Stati Uniti", le fa eco lo stratega Jim Manley. Da qui la vera e propria strigliata che Barack Obama, dalla Pennsylvania prima tappa del suo tour elettorale negli stati chiave, ha rivolto ai 'fratelli" ... (Liberoquotidiano.it)

Elon Musk : «Se Trump perde le elezioni mi perseguiteranno - sono fottuto» - Alcuni di quei miliardari dietro Kamala sono terrorizzati da questo risultato», ha accusato il miliardario. Penso che vogliamo rimanere una democrazia e non vogliamo diventare uno stato monopartitico. Le persone che dicono che Trump è una minaccia per la democrazia sono loro stesse una minaccia per la democrazia. (Lettera43.it)