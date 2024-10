E’ inutile, il museo come cassa di risonanza per lo sdegno non funziona (Di sabato 12 ottobre 2024) Meglio l’arte che diventa protesta o la protesta che diventa arte? Alla prima categoria appartengono la Zattera della Medusa di Géricault, i disastri della guerra di Goya, il Guernica di Ilfoglio.it - E’ inutile, il museo come cassa di risonanza per lo sdegno non funziona Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Meglio l’arte che diventa protesta o la protesta che diventa arte? Alla prima categoria appartengono la Zattera della Medusa di Géricault, i disastri della guerra di Goya, il Guernica di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Contro la truffa del green la protesta diventa rivolta - Dopo Eni, pure Bp si ribella alla transizione ecologica: «Irrealizzabile». Si leva anche la voce di altri importanti industriali. E i concessionari Stellantis sconfessano la casa: «L’auto elettrica non si vende». Continua a leggere . (Laverita.info)

Immissioni in ruolo tardive da GM24 : contratti fino ad avente diritto diventano posti di ruolo per chi li occupa. Docenti protestano - . L'articolo Immissioni in ruolo tardive da GM24: contratti fino ad avente diritto diventano posti di ruolo per chi li occupa. Immissioni in ruolo anno scolastico 2024: le assunzioni tardive da GM24 pubblicate dopo il 31 agosto (saranno valide quelle entro il 10 dicembre) stanno provocando in questi giorni le proteste di alcuni dei vincitori inseriti nelle graduatorie di merito. (Orizzontescuola.it)

L'addio dei frati e il convento diventa sede della Caritas - sit-in di protesta dei residenti : "No ai bivacchi" - Situazione ancora tesa a Cesenatico dove giovedì è andato in scena l'annunciato sit-in di protesta dei residenti del centro storico contro la conversione del convento dei frati francescani in sede della Caritas. Numerosi i partecipanti (una settantina) muniti di cartelli con slogan 'Sì turismo... (Cesenatoday.it)