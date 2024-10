Dossieraggio e spie, Meloni: “Non hanno trovato nulla sul mio conto, per questo insistono” (Di sabato 12 ottobre 2024) Il caso Dossieraggio che ha riguardato diverse politici italiani continua a tenere banco. «Mi sono data una spiegazione, poi chiaramente spero che una ce la dia la magistratura, ad un certo punto. Sono la persona più dossierata d’Italia e le dirò che nel dramma c'è la buona notizia. E la buona notizia è, intanto, che la mia vita è stata proprio passata allo scanner e non si è trovato niente. Feedpress.me - Dossieraggio e spie, Meloni: “Non hanno trovato nulla sul mio conto, per questo insistono” Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 12 ottobre 2024) Il casoche ha riguardato diverse politici italiani continua a tenere banco. «Mi sono data unagazione, poi chiaramente spero che una ce la dia la magistratura, ad un certo punto. Sono la persona più dossierata d’Italia e le dirò che nel dramma c'è la buona notizia. E la buona notizia è, intanto, che la mia vita è stata proprio passata allo scanner e non si èniente.

