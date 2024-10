De Pascale e Schlein all’attacco: “Aborto, no Pro-vita nei consultori” (Di sabato 12 ottobre 2024) Bologna, 12 ottobre 2024 – Non c’è solo il campo largo nei pensieri della segretaria del Pd, Elly Schlein. Ieri, alla presentazione del suo libro in Salaborsa a Bologna ’L’imprevista’, davanti a tutto lo stato maggiore dem, non manca di attaccare Elena Ugolini, candidata del centrodestra in Emilia-Romagna. Dopo che la preside al Salotto bolognese di Patrizia Finucci Gallo all’hotel ’Il Guercino’ ha invocato la presenza delle associazioni anti-abortiste nei consultori, è partita una valanga di attacchi dem. “Chiaramente – sorride Schlein – sono d’accordo con Michele de Pascale”, che ha detto come nei consultori debba esserci personale qualificato, non i Pro-vita. Ilrestodelcarlino.it - De Pascale e Schlein all’attacco: “Aborto, no Pro-vita nei consultori” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Bologna, 12 ottobre 2024 – Non c’è solo il campo largo nei pensieri della segretaria del Pd, Elly. Ieri, alla presentazione del suo libro in Salaborsa a Bologna ’L’imprevista’, davanti a tutto lo stato maggiore dem, non manca di attaccare Elena Ugolini, candidata del centrodestra in Emilia-Romagna. Dopo che la preside al Salotto bolognese di Patrizia Finucci Gallo all’hotel ’Il Guercino’ ha invocato la presenza delle associazioni anti-abortiste nei, è partita una valanga di attacchi dem. “Chiaramente – sorride– sono d’accordo con Michele de”, che ha detto come neidebba esserci personale qualificato, non i Pro-

