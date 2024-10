Iltempo.it - Così i giudici "rossi" hanno liberato oltre 100 clandestini

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Governo e Parlamento fanno le leggi per assicurare che i migranti non aventi diritto all'asilo vengano rimpatriati. Poi, però, ci sono iche li fanno uscire dai Cpr, sapendo bene che una volta liberi faranno perdere le loro tracce. Non si tratta di fatti isolati, ma di una routine consolidata. Basti pensare che da metà marzo ad oggi, solo in Sicilia, non sono state convalidate 108 richieste di trattenimento avanzate dai questori. Mentre sono solo 21 quelle convalidate. Significa che su 129 casi totali, l'84% delle volte c'è stato un provvedimento di rigetto. Per capire di costa stiamo parlando bisogna riavvolgere il nastro di qualche mese. Inizialmente, i migranti che avevano un bisogno di un tempo più lungo per l'esame della richiesta d'asilo venivano portati nel Cpr di Pozzallo, in provincia di Ragusa.