Lanazione.it - Cortona, quattro iniziative con Puliamo il mondo: Centoia, Cortona, Mercatale e Terontola

(Di sabato 12 ottobre 2024) Arezzo, 12 ottobre 2024 –conilNel fine settimana del 19 e 20 ottobre i volontari per l’ambiente tornano in azione Si rinnova l’appuntamento con «il», l’iniziativa di volontariato ed educazione ambientale di Legambiente e Comune di, si fa in. Grazie alla collaborazione di associazioni, proloco e circoli un intero fine settimana sarà all’insegna del volontariato ambientale. Sabato 19 ottobre alle 15 si comincia cona partire dal parco Madre Teresa, stesso orario anche a, dove i volontari si ritroveranno alla sala civica per dare vita alla raccolta di rifiuti abbandonati.