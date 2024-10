Coppa Davis 2024, prezzi alle stelle per il ritiro di Nadal: biglietti rivenduti a 35 mila euro (Di sabato 12 ottobre 2024) L’annuncio del ritiro di Rafa Nadal, che giocherà il suo ultimo torneo alle finali della Coppa Davis 2024 a Malaga a novembre, ha ovviamente suscitato un enorme interesse. Con i biglietti già esauriti da tempo, il prezzo delle rivendite è salito alle stelle, passando da 1.500 euro ad una esorbitante e illogica cifra di 34.500 euro nelle tribune centrali. I prezzi ufficiali dei biglietti, ormai esauriti, variavano da 40 a 525 € per i settori VIP dei quarti di finale, da 53 a 595 € per le semifinali e da 63 a 650 € per la finale. La Federazione Internazionale Tennis ha confermato che un numero limitato di biglietti, attualmente bloccati, sarà rilasciato per i paesi che avanzeranno alle semifinali e alla finale. Se la Spagna dovesse avanzare, i fan avranno dunque un’altra possibilità di assicurarsi i biglietti. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L’annuncio deldi Rafa, che giocherà il suo ultimo torneofinali dellaa Malaga a novembre, ha ovviamente suscitato un enorme interesse. Con igià esauriti da tempo, il prezzo delle rivendite è salito, passando da 1.500ad una esorbitante e illogica cifra di 34.500nelle tribune centrali. Iufficiali dei, ormai esauriti, variavano da 40 a 525 € per i settori VIP dei quarti di finale, da 53 a 595 € per le semifinali e da 63 a 650 € per la finale. La Federazione Internazionale Tennis ha confermato che un numero limitato di, attualmente bloccati, sarà rilasciato per i paesi che avanzerannosemifinali e alla finale. Se la Spagna dovesse avanzare, i fan avranno dunque un’altra possibilità di assicurarsi i

