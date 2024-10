**Consulta: Schlein, 'dialogo? Ancora non c'è stato ma lo auspichiamo, noi ci siamo'** (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Noi auspichiamo un dialogo per la composizione della Corte costituzionale. La maggioranza qualificata prevista dalla Costituzione suggerisce esattamente un dialogo tra maggioranza e opposizione che non c'è stato. dialogo non è chiamare singoli parlamentari dell'opposizione. Noi invece auspichiamo un dialogo che in queste ore Ancora non c'è stato. Noi ci siamo". Così Elly Schlein alla festa del Foglio. Liberoquotidiano.it - **Consulta: Schlein, 'dialogo? Ancora non c'è stato ma lo auspichiamo, noi ci siamo'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Noiunper la composizione della Corte costituzionale. La maggioranza qualificata prevista dalla Costituzione suggerisce esattamente untra maggioranza e opposizione che non c'ènon è chiamare singoli parlamentari dell'opposizione. Noi inveceunche in queste orenon c'è. Noi ci". Così Ellyalla festa del Foglio.

