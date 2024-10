Case, Confedilizia: Prezzi più bassi di 14 anni fa (Di sabato 12 ottobre 2024) I Prezzi delle Case in Italia sono oggi più bassi di 14 anni fa. Lo sottolinea Confedilizia evidenziando che a giugno, in base ai dati di Eurostat, gli immobili costavano il 5,2% in meno rispetto al 2010. “È un numero che parla – afferma l’associazione – e dice che cosa sta succedendo ai Prezzi degli alloggi”, anche perché la percentuale “indica la diminuzione nominale, ovvero non tiene conto dell’inflazione che è stata nel frattempo di ben il 28,2%. Questo significa che in termini reali il costo delle Case è sceso molto di più”. Guardando agli immobili esistenti il calo nominale è stato del 14,5%. Per quelli appena costruiti, invece, c’è stato un incremento del 28,8%, comunque inferiore a quello registrato in media nell’Unione Europea, pari a +59%, evidenzia Confedilizia passando al setaccio i numeri europei. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Idellein Italia sono oggi piùdi 14fa. Lo sottolineaevidenziando che a giugno, in base ai dati di Eurostat, gli immobili costavano il 5,2% in meno rispetto al 2010. “È un numero che parla – afferma l’associazione – e dice che cosa sta succedendo aidegli alloggi”, anche perché la percentuale “indica la diminuzione nominale, ovvero non tiene conto dell’inflazione che è stata nel frattempo di ben il 28,2%. Questo significa che in termini reali il costo delleè sceso molto di più”. Guardando agli immobili esistenti il calo nominale è stato del 14,5%. Per quelli appena costruiti, invece, c’è stato un incremento del 28,8%, comunque inferiore a quello registrato in media nell’Unione Europea, pari a +59%, evidenziapassando al setaccio i numeri europei.

