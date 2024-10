Calcio Serie D / Vigor Senigallia, ora pensare solo al campo e alla Fermana (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo le polemiche col Chieti, domenica 13 ottobre torna dopo anni il derby del Recchioni.Prevendite per il settore ospiti aperte fino alle 19 di sabato 12: al momento circa 150 i tifosi al seguito Senigallia, 12 Ottobre 2024 – Dopo una settimana in cui almeno a livello social si è parlato soprattutto di Vigor Senigallia-Chieti e del ricorso inoltrato dalla società rossoblù per il grave errore dell’arbitro Radovanovic di Maniago e del suo assistente, costato la sconfitta e il primo posto, la squadra di Clementi torna a pensare al Calcio giocato rendendo visita alla Fermana. Un derby che manca da anni quello tra Fermana e Vigor, in programma al Recchioni domenica 13 ottobre alle ore 15. La Fermana ha 4 punti in classifica, ma in realtà ne ha conquistati 6 in quattro giornate dovendo scontare due punti di penalizzazione. .com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia, ora pensare solo al campo e alla Fermana Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo le polemiche col Chieti, domenica 13 ottobre torna dopo anni il derby del Recchioni.Prevendite per il settore ospiti aperte fino alle 19 di sabato 12: al momento circa 150 i tifosi al seguito, 12 Ottobre 2024 – Dopo una settimana in cui almeno a livello social si è parlato soprattutto di-Chieti e del ricorso inoltrato dsocietà rossoblù per il grave errore dell’arbitro Radovanovic di Maniago e del suo assistente, costato la sconfitta e il primo posto, la squadra di Clementi torna aalgiocato rendendo visita. Un derby che manca da anni quello tra, in programma al Recchioni domenica 13 ottobre alle ore 15. Laha 4 punti in classifica, ma in realtà ne ha conquistati 6 in quattro giornate dovendo scontare due punti di penalizzazione.

