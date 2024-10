Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C. La maturità di Boccadamo al servizio della Pianese: "Grazie al mister e ai miei compagni sto crescendo»

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ci vuole talento, per arrivare lontano. Ci vogliono piedi buoni e gambe veloci. Ma anche passione e testa. Se su Antonio(nella foto), classe 1999, hanno iniziato ad accendersi i riflettori, è perché ha un po’ di tutto questo: dopo la splendida cavalcatascorsa stagione è tornato inC con sullo stomaco il peso di quell’anno e mezzo tra i prof, con la maglia del Montevarchi, in cui "non si è giocato le sue carte". Ora sì, più maturo e consapevole, se le vuole giocare al meglio, con lae con il tecnico che lo ha allenato, da piccolo, nelle giovanili del Taranto, la sua città (e anche in prima squadra). Lo conosce bene Prosperi, che lo ha chiamato per scrivere insieme la favola, iniziata bene anche quest’anno, a dispetto di un calendario infame, e il cui finale è ancora in bianco.