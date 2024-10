Calcio a 5 / Audax 1970, debutto da sogno nella prima storica volta in serie A2 (Di sabato 12 ottobre 2024) Al PalaPanzini di Senigallia i giallorossi dominano col Pontedera: 7-2 SENIGALLIA, 12 Ottobre 2024 – debutto da sogno per l’Audax Senigallia nel campionato di serie A2, prima volta in assoluto per la società senigalliese e per una squadra di Calcio a 5 della città. Al PalaPanzini, nel match da poco concluso, i giallorossi di mister Petrolati superano 7-2 il Pontedera e conquistano i primi 3 punti stagionali. Primo tempo più difficile di quanto dica il 2-0 con cui si va al riposo, grazie alle reti di Benigni al 10? e Toppi al 16?: Chiarizia compie tre grandi parate contro un Pontedera insidioso. .com - Calcio a 5 / Audax 1970, debutto da sogno nella prima storica volta in serie A2 Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) Al PalaPanzini di Senigallia i giallorossi dominano col Pontedera: 7-2 SENIGALLIA, 12 Ottobre 2024 –daper l’Senigallia nel campionato diA2,in assoluto per la società senigalliese e per una squadra dia 5 della città. Al PalaPanzini, nel match da poco concluso, i giallorossi di mister Petrolati superano 7-2 il Pontedera e conquistano i primi 3 punti stagionali. Primo tempo più difficile di quanto dica il 2-0 con cui si va al riposo, grazie alle reti di Benigni al 10? e Toppi al 16?: Chiarizia compie tre grandi parate contro un Pontedera insidioso.

