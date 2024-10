Brescia, bimba di 10 anni violentata in centro migranti di Collio: sarebbe incinta (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una bambina di dieci anni sarebbe stata violentata in un centro migranti a San Colombano (Brescia), rimanendo anche incinta. Secondo la ricostruzione degli agenti della Squadra Mobile della Questura e del sostituto procuratore Lisa Ceschi, spiega Repubblica, che riporta la notizia, ''la violenza sessuale sarebbe avvenuta mesi fa nell’hub che ospita una ventina Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una bambina di diecistatain una San Colombano (), rimanendo anche. Secondo la ricostruzione degli agenti della Squadra Mobile della Questura e del sostituto procuratore Lisa Ceschi, spiega Repubblica, che riporta la notizia, ''la violenza sessualeavvenuta mesi fa nell’hub che ospita una ventina

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Operaio di 19 anni precipita all’interno del termovalorizzatore A2A di Brescia : è gravissimo - L’allarme è scattato sabato pomeriggio intorno alle 9 di mattina e sul posto l’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato due ambulanze e un’automedica. Meno grave l’altro operaio, portato in codice giallo al Poliambulanza. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito da una trave, che lo ha fatto cadere al ponteggio sbattendo violentemente la testa a terra. (Ilgiorno.it)

Bimba violentata al centro migranti di Brescia : rimane incinta a 10 anni - . Sulla ipotetica gravidanza gli inquirenti mantengono il riserbo e aspettano gli esiti degli esami. Lo Secondo quanto riporta il quotidiano “Bresciaoggi”, l'autore è già stato arrestato settimane fa e quindi si trova in carcere a Brescia con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Brescia, 12 ottobre 2024 – Una bambina di dieci anni ospite de centro migranti di Collio, nel Bresciano, sarebbe ... (Ilgiorno.it)

Bimba di 10 anni violentata in centro migranti nel Bresciano - sarebbe incinta - Una bambina di dieci anni ospite di un centro migranti nel Bresciano sarebbe rimasta incinta dopo essere stata abusata da un altro ospite del centro. (Imolaoggi.it)

Brescia, bimba di 10 anni violentata in centro migranti di Collio: sarebbe incinta - Gli abusi denunciati dalla madre della piccola che sono state trasferite in una casa protetta ... (adnkronos.com)

Bimba abusata in un centro migranti, è incinta - Una bambina di dieci anni ospite di un centro migranti nel Bresciano sarebbe rimasta incinta dopo essere stata abusata da un altro ospite del centro. Secondo il quotidiano ‘Bresciaoggi’ che ne ha dato ... (mondopalermo.it)

Brescia, lavori stradali in città: sette cantieri “lunghi” ancora in corso in ottobre - SI tratta di interventi finalizzati alla riqualificazione o potenziamento del sistema infrastrutturale cittadino. Nel corso dell'estate il territorio comunale di Brescia è stato interessato da 430 can ... (quibrescia.it)