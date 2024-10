Sport.quotidiano.net - Basket femminile. Lazzaro suona la carica per la Galli: "Empoli squadra esperta, noi senza paura»

(Di sabato 12 ottobre 2024)pronta per tentare il colpaccio al Palasport di. "Sappiamo il nostro avversario è unafortissima ed, e sarà una sfida molto dura - spiega Maria Flora- Siamo preparate mentalmente e tatticamente, ed è nostro intento fare il possibile per riscattare la sconfitta dello scorso campionato. Ce la metteremo tutta, anche per dare continuità al successo molto positivo effettuato nella prima giornata di questo campionato, contro la Spezzina. Insomma, cercheremo di dare continuità alla nostra ottima partenza di campionato. Non sarà compito facile, ma siamo pronte per dare filo da torcere al quotato". Sulla stessa onda anche coach José Ignacio Fernandez Garcia: " Sappiamo che l’è avversario ostico, bravo e difficile da battere. Laè ben preparata. Sarà importante una buona partenza, e formare una difesa molto serrata.