Basket buona la prima per la IES Pisa in Divisione Regionale 2

Pisa, 12 ottobre 2024 – buona la prima per la IES Sport, all'esordio nel campionato di Divisione Regionale 2, in casa contro il Basket Piombino: gli uomini di Paolo Campani, nonostante un quintetto da serie superiore, hanno disputato una gara corale, come attesta il tabellino finale, con tutti gli atleti a segno. LA CRONACA – Scesi in campo con Giusfredi, Bonacci, Raimo, Bonasera e Lazzeri, i biancocelesti hanno preso subito in mano le redini del match, che hanno avuto sempre in controllo, chiudendo il primo quarto sul 18-8. Nel secondo i blues hanno diminuito l'intensitá difensiva scegliendo soluzioni peggiori in attacco, ma gli avversari non ne hanno approfittato ed il vantaggio Pisano è rimasto a due cifre al riposo (31-19).

