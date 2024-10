Ilgiorno.it - Banche locali. Patrimonio da difendere

(Di sabato 12 ottobre 2024) Riccardi Immensi i problemi che assillano l’Europa. Occorre una politica comunitaria unitaria non dirigistica ma anche senza compromessi di bottega conseguenti di egoismi regionali con “il guai ai vinti” simboleggiati dalla spada di Brenno. Spuntata soltanto dall’assurdità di decisioni totalitarie, armi letali a mano di pochi Davide contro Golia. Draghi nel suo recente documento incita l’Europa a una maggiore competitività, pena l’inevitabile viale del tramonto. Tra i vari, l’ex Governatore della Bce ha toccato anche l’argomento sistema bancario. "L’UE non dispone di una unica unità di regolamentazione", "leeuropee rispetto a quelle statunitensi soffrono di una redditività inferiore". È mancante di istituti a dimensione planetaria. Sulla banca se ne parla quasi sempre a sproposito perché inesistente la cultura della conoscenza. Come spesso ricorda Patuelli presidente Abi.