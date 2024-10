Tvplay.it - “Balotelli Era MOLTO Più Forte di VLAHOVIC” ||| Viviano Sul RITORNO di ‘Super Mario’ in SERIE A

(Di sabato 12 ottobre 2024) Emilianoè tornato a parlare di Marioed un possibileinA, le dichiarazioni in diretta sul nostro canale Twitch Emiliano, ex portiere, ha parlato del suo amico Marioe del suo possibileinA con Genoa e Torino sulle sue tracce, ma ha anche fatto un paragone con, centravanti della Juventus. Per “Vivio” ildi “Super Mario” è un affare per qualsiasi squadra diA lo acquisti. Sia a in rossoblu che in granata lo vedrebbe perfettamente.non è mai stato così bene negli ultimi anni a livello fisico ha dichiarato, che è convinto che l’amico potrebbe fare benissimo in Italia. Mario vuole dimostrare di essere ancora in grado di fare la differenza e nell’estratto video pinnato in alto nell’articolo potrete sentire tutte le motivazioni che spingonoad esserne così convinto.