Tg24.sky.it - Avellino, suora finisce ai domiciliari per una serie di furti: bottino da 80mila euro

(Di sabato 12 ottobre 2024) Suor Bernadette, una 45enne di origine indonesiana, superiora della Congregazione dello Spirito Santo, è finita agli arrestiper unadicommessi nelle chiese della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, in provincia di. La, che risiedeva presso la comunità di San Francesco Saverio a San Cesario, vicino Roma, nascondeva parte delpersino nella cesta della biancheria sporca. Le indagini, coordinate dalla Procura di Benevento e avallate dall'ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Tivoli, hanno rivelato che per mesi suor Bernadette si era appropriata di preziosi ex voto, rubati sistematicamente dalle chiese. La vendita di questi oggetti, tra cui anche una reliquia di San Nicola di Bari incastonata in un medaglione, le aveva fruttato circa 80 mila