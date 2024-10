Ariano Irpino, Avellino: suora ruba gioielli e monili dei fedeli e li vende. Arrestata, ha confessato (Di sabato 12 ottobre 2024) La madre superiora della curia di Ariano Irpino, Avellino, è stata Arrestata per aver rubato e rivenduto gioielli e monili dei fedeli Notizie.virgilio.it - Ariano Irpino, Avellino: suora ruba gioielli e monili dei fedeli e li vende. Arrestata, ha confessato Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La madre superiora della curia di, è stataper averto e rivendutodei

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ariano Irpino - madre superiora accusata di furti nelle chiese : la suora è stata arrestata - Di quel che è stato rubato, i carabinieri sono riusciti a recuperare soltanto un lingotto d’oro, prodotto della fusione degli ex voto, che è stata sequestrato a un commerciante. E’ accusata di avere commesso alcuni furti all’interno delle chiese che fanno parte della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, in provincia di Avellino. (Dayitalianews.com)

Ariano Irpino - suora ruba gli ex voto dei fedeli e li trasforma in lingotti d'oro : arrestata. La madre superiora ai domiciliari - L'indagine partita dopo la denuncia del vescovo che aveva scoperto la sparizione di gioielli e monili d'oro e d'argento nelle chiese della diocesi. (Napoli.repubblica.it)

La storia della suora di Ariano Irpino : rubava gioielli e oro votivo - i soldi trasferiti all’estero - L’oro votivo fuso in lingotti Dalle indagini è emersa anche la cessione di alcuni dei beni sottratti ad esercizi commerciali del settore, per un ricavato allo stato quantificabile in circa 80mila euro a cui sono seguiti trasferimenti di denaro all'estero. . L'oro votivo, sottoposto ad operazioni di fusione, è stato recuperato solo in parte, ma vari gioielli e bracciali sono stati rinvenuti ... (Quotidiano.net)