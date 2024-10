Arezzo, tornano Chiosa e Tavernelli. Le scelte di Troise alla prova dell’ex (Di sabato 12 ottobre 2024) di Andrea Lorentini Arezzo Emanuele Troise avrà a disposizione la rifinitura odierna per sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione da opporre al Rimini domani pomeriggio al comunale. Se la vittoria sulla Torres ha portato in dote tre punti pesanti e un bel carico di entusiasmo e consapevolezza, la settimana ha riservato, invece, brutte notizie con i verdetti sugli infortuni di Righetti e Chierico che priveranno il tecnico napoletano di due pedine preziose per un bel po’ di tempo. Inevitabile che le scelte sull’undici iniziale risentano delle assenze considerando che ai box ci sono ancora Montini, Damiani e Masetti. In difesa la buona notizia è l’ormai completo recupero di Chiosa che si candida per una maglia da titolare. Sport.quotidiano.net - Arezzo, tornano Chiosa e Tavernelli. Le scelte di Troise alla prova dell’ex Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) di Andrea LorentiniEmanueleavrà a disposizione la rifinitura odierna per sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione da opporre al Rimini domani pomeriggio al comunale. Se la vittoria sulla Torres ha portato in dote tre punti pesanti e un bel carico di entusiasmo e consapevolezza, la settimana ha riservato, invece, brutte notizie con i verdetti sugli infortuni di Righetti e Chierico che priveranno il tecnico napoletano di due pedine preziose per un bel po’ di tempo. Inevitabile che lesull’undici iniziale risentano delle assenze considerando che ai box ci sono ancora Montini, Damiani e Masetti. In difesa la buona notizia è l’ormai completo recupero diche si candida per una maglia da titolare.

