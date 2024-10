Anis al governo: "Subito l’Iva" (Di sabato 12 ottobre 2024) "L’accordo di associazione all’Unione Europea è una grande opportunità e dobbiamo essere pronti a coglierla completando le riforme strutturali attese da tempo, in primis l’Iva". Anis si è seduta al tavolo per la prima volta con i rappresentanti del nuovo governo, mettendo su quel tavolo le priorità degli Industriali. "Occorre mantenere le nostre imprese competitive – spiegano – sostenendole nell’innovazione tecnologica e nella transizione energetica, come stanno facendo gli altri Paesi". A guidare la delegazione di imprenditori del consiglio direttivo, il presidente Emanuele Rossini e la past president Neni Rossini, accompagnati dal segretario Generale William Vagnini e Romina Menicucci. Ilrestodelcarlino.it - Anis al governo: "Subito l’Iva" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "L’accordo di associazione all’Unione Europea è una grande opportunità e dobbiamo essere pronti a coglierla completando le riforme strutturali attese da tempo, in primis".si è seduta al tavolo per la prima volta con i rappresentanti del nuovo, mettendo su quel tavolo le priorità degli Industriali. "Occorre mantenere le nostre imprese competitive – spiegano – sostenendole nell’innovazione tecnologica e nella transizione energetica, come stanno facendo gli altri Paesi". A guidare la delegazione di imprenditori del consiglio direttivo, il presidente Emanuele Rossini e la past president Neni Rossini, accompagnati dal segretario Generale William Vagnini e Romina Menicucci.

