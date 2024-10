A Pisa un giardino intitolato alla memoria del parà morto nella caserma della Folgore (Di sabato 12 ottobre 2024) Pisa – Un’area verde, davanti alla caserma Gamerra, intitolata al parà della Folgore Emanuele Scieri, morto all’interno della struttura militare nel 1999 e per il quale è ancora il corso il processo per attribuire le responsabilità. Lunedì 14 ottobre alle 10, la cerimonia di intitolazione in via di Gello. Saranno presenti il sindaco di Pisa, Michele Conti, e l’assessora alla partecipazione e ai servizi demografici, Gabriella Porcaro. “La nostra amministrazione – dichiara l’assessora Porcaro – porta a compimento un percorso avviato con delibera di giunta del 2020 con la quale si proponeva, nei pressi della via di Gello, l’intitolazione di un giardino a Emanuele Scieri. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di sabato 12 ottobre 2024)– Un’area verde, davantiGamerra, intitolata alEmanuele Scieri,all’internostruttura militare nel 1999 e per il quale è ancora il corso il processo per attribuire le responsabilità. Lunedì 14 ottobre alle 10, la cerimonia di intitolazione in via di Gello. Saranno presenti il sindaco di, Michele Conti, e l’assessorapartecipazione e ai servizi demografici, Gabriella Porcaro. “La nostra amministrazione – dichiara l’assessora Porcaro – porta a compimento un percorso avviato con delibera di giunta del 2020 con la quale si proponeva, nei pressivia di Gello, l’intitolazione di una Emanuele Scieri.

