Ztl Fascia Verde di Roma, divieti rinviati ma il rischio multe resta: presto attive le 51 telecamere (Di venerdì 11 ottobre 2024) Approvata la delibera regionale che blocca l'introduzione dei nuovi divieti di accesso alla Ztl Fascia Verde di Roma in vigore dal 1 novembre 2024. I veicoli diesel Euro 4, quindi, potranno continuare a circolare. Fanpage.it - Ztl Fascia Verde di Roma, divieti rinviati ma il rischio multe resta: presto attive le 51 telecamere Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Approvata la delibera regionale che blocca l'introduzione dei nuovidi accesso alla Ztldiin vigore dal 1 novembre 2024. I veicoli diesel Euro 4, quindi, potranno continuare a circolare.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma : arriva la proroga per i diesel euro 4. Potranno ancora circolare in fascia verde - Il provvedimento regionale ha accolto le prescrizione della delibera del Comune di Roma. . «Durante la Giunta regionale di oggi abbiamo. Stop ai divieti della fascia verde per un altro anno. . La giunta del Lazio ha dato il via libera alla proroga per l’ingresso nella Ztl fascia verde di Roma dei veicoli diesel Euro 4, e proroga i Diesel euro 5 che quindi potranno circolare ancora per tutto il ... (Gazzettadelsud.it)

Roma : arriva la proroga per i diesel euro 4. Potranno ancora circolare in fascia verde -  "Al risultato di oggi – spiega l'assessore – siamo arrivati grazie a un attento lavoro di analisi dei dati sulla qualità dell'aria raccolti da Arpa Lazio che ci permette di dire che le misure compensative indicate da Roma consentono, al momento, di rimandare ancora per un anno i divieti, escludendo la necessità di avviare il sistema di accessi in deroga e del Move-in. (Agi.it)

I divieti di accesso alla Ztl di Roma slittano di un anno : arriva la delibera sulla Fascia Verde - Presentata oggi in giunta regionale la delibera sul rinvio di un anno dei divieti di accesso alla Fascia Verde di Roma. Dal 1 novembre 2024, quindi, le auto alimentate a diesel Euro 4 potranno continuare a circolare all'interno della Ztl.Continua a leggere . (Fanpage.it)