Zelensky non ha comprato la Mercedes di Adolf Hitler (Di venerdì 11 ottobre 2024) Circola la presunta notizia dell'acquisto della Mercedes 770 di Adolf Hitler da parte di Zelensky. Secondo il racconto, l'auto risulterebbe quella messa all'asta nel 2018 e sarebbe stata fotografata davanti al palazzo presidenziale di Kiev. La vicenda risulta pubblicata per la prima volta da un fantomatico sito americano chiamato "Seattle Tribune" che presenta le stesse caratteristiche dei falsi siti della propaganda russa. Per chi ha fretta Il "Seattle Tribune" sostiene che si tratti dell'auto messa all'asta nel 2018. La foto dell'auto è senza targa, contrariamente a quella messa all'asta nel 2018. La prova sarebbe una foto scattata davanti al palazzo presidenziale a Kiev. Lo scatto è un fotomontaggio. La foto dell'auto è presente su un sito russo e combacia perfettamente con la foto attribuita a Kiev.

Zelensky non ha comprato la Mercedes di Adolf Hitler - Il sito “Seattle Tribune” è stato creato a inizio ottobre 2024. Il fotomontaggio dell’auto a Kiev La vicenda risulta raccontata per la prima volta dal sito “Seattle Tribune” nell’ottobre 2024. Questo riporta lo screenshot di un post di un canale Telegram ucraino (@voynareal), ma il post non risulta online. (Open.online)