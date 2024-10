Voti Italia-Belgio: tutta colpa di Pellegrini? C’è anche la partecipazione di Bastoni. Casteels non è Courtois e Debast ha un nome pesante… (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tutti i Voti ed i giudizi della sfida tra Italia e Belgio, terminata con il punteggio di 2-2 dopo il doppio vantaggio degli azzurri Il pareggio di Italia-Belgio ha un responsabile principale in Lorenzo Pellegrini. I Voti de La Gazzetta dello Sport e del Corriere della Sera non hanno dubbi nell’indicare in lui la nota Calcionews24.com - Voti Italia-Belgio: tutta colpa di Pellegrini? C’è anche la partecipazione di Bastoni. Casteels non è Courtois e Debast ha un nome pesante… Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tutti ied i giudizi della sfida tra, terminata con il punteggio di 2-2 dopo il doppio vantaggio degli azzurri Il pareggio diha un responsabile principale in Lorenzo. Ide La Gazzetta dello Sport e del Corriere della Sera non hanno dubbi nell’indicare in lui la nota

