Inter-news.it - Visnadi: «Uscita di Spalletti sorprendente! Attacco chiaro a Inzaghi»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)ha detto la sua sull’di Lucianonei confronti di Simone, tecnico dell’Inter.– Su Radio Radio Mattino Sport e News, si discute sull’di Lucianoin merito alla vicenda sugli ultras e alla telefonata tra Simonee Marco Ferdico. Gianninon ha dubbi: «Possiamo discutere sul perché, ma di sicuro non le ha dette in modo casuale. Sapeva che gli avrebbero fatto quella domanda e quindi ha voluto dire quelle cose. La lettura che abbia ancora il dente avvelenato con l’Inter è credibile, ma qui non ha attaccato l’Inter, bensì un collega.che l’abbia detto da un CT della Nazionale.non guarda mai in faccia a nessuno, ma in effetti è molto. Ha voluto segnare un distinguo molto importante, convinto che nel suo curriculum non abbia mai avuto questo tipo di rapporti.