Vincenzo Coviello, chi è il bancario che spiava i conti di Giorgia e Arianna Meloni: «L?ho fatto per motivi professionali» (Di venerdì 11 ottobre 2024) E adesso si cercano i mandanti. Le indagini su Vincenzo Coviello, il funzionario di Banca Intesa Sanpaolo che dalla filiale di Bitonto, per più di due anni, con quasi 7mila accessi, ha Ilmessaggero.it - Vincenzo Coviello, chi è il bancario che spiava i conti di Giorgia e Arianna Meloni: «L?ho fatto per motivi professionali» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) E adesso si cercano i mandanti. Le indagini su, il funzionario di Banca Intesa Sanpaolo che dalla filiale di Bitonto, per più di due anni, con quasi 7mila accessi, ha

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vincenzo Coviello - i segreti del bancario spione : “Da Di Maio a Renzi - così ha controllato una cinquantina di parlamentari”. I carabinieri a caccia di file su pc e telefoni sequestrati - Se c’è una filiale a cui l’ex dipendente di Intesa Sanpaolo era particolarmente interessato, era certamente quella di Montecitorio: praticamente ogni giorno per due anni ha passato a tappeto i conti correnti e, in alcuni casi, anche gli estratti conto delle carte di credito di... (Bari.repubblica.it)

Vincenzo Coviello - chi è il bancario licenziato dopo aver spiato i conti di vip e politici fra cui Meloni e Crosetto - oltre 6mila accessi abusivi in 2 anni - Vincenzo Coviello è un bancario di 52 anni di Bitonto, in servizio a Bisceglie, che è stato licenziato dopo aver effettuato oltre seimila accessi abusivi ai conti correnti di persone illustri fra le quali vip, politici (come Giorgia e Arianna Meloni, Crosetto, Emiliano, Santanchè, Letta e molti altr . (Ilgiornaleditalia.it)

Luca Zaia - il conto spiato da Vincenzo Coviello : «Spiace che non si vedano i mutui. Un Paese che ci sorprende sempre - ma in negativo» - «A me spiace che nel conto corrente non si vedano i mutui, almeno avevano un quadro generale delle attività e delle passività. Al di là delle batture, è un paese che... (Ilgazzettino.it)