Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2024 ore 17:15

(Di venerdì 11 ottobre 2024)DELL’11 OTTOBREORE 17.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PROVINCIA DI LATINA, SULLA REGIONALE 213 FLACCA ANCORA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 12+900 NEI PRESSI DI SPERLONGA. CI SPOSTIAMO NELLA CAPITALE TRAFFICO MOLTO INTENSO IN QUESTE ORE, IN PARTICOLARE: CODE SULLA DIRAMAZIONENORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CI SONO INCOLONNAMENTI DA CASAL DEL MARMO A SALARIA, POI CODE A TRATTI DA BUFALOTTA A PRENESTINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLAFIUMICINO ALLA TUSCOLANA. E PERMANGONO LE CODE SULLAFIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR. SULLA PONTINA, VERSO, ABBIAMO FILE TRA SPINACETO E IL RACCORDO.