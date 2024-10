Lanazione.it - Velocità, intensità e tanta ’garra’. Trapani ha già conquistato la Fabo

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Con 14 punti, 4 rimbalzi e 2,3 assist di media nelle prime tre gare di regular season Emanueleha dimostrato di essere l’uomo in più per lain questo avvio di stagione. Il play ex Orzinuovi, sempre in doppia cifra contro Cassino, Virtus Roma e Caserta, ha confermato le impressioni di tanti addetti ai lavori: il suo adattamento al basket barsottiano è stato fulmineo, tanto che non sembra nemmeno un nuovo acquisto., l’inizio in Supercoppa è stato uno shock, poi però le cose sono migliorate. "Direi di sì, la prima partita l’abbiamo interpretata male sia in attacco che in difesa. Con queste tre vittorie abbiamo dimostrato di aver fatto passi avanti, basti pensare che alla prima gara abbiamo subito 90 punti, poi 70 e contro Caserta soltanto 56".