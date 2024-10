Uragano Milton La teoria del complotto del volo NOAA Miss Piggy

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Come da prassi, quando avvengono eventi atmosferici estremi si scatenano i complottisti. Succede anche questa volta con l’, dove gli utenti individuano fantomatici “segnali” che si tratti di un evento pianificato. L’aver scoperto la presenza di unaereo dell’agenzia governativa americana National Oceanic and Atmospheric Administration (, tradotto in Amministrazione nazionale per l’oceano e l’atmosfera) ha alimentato la loro fantasia prendendo spunto dalle teorie deldelle scie chimiche e HAARP (ne parliamo qui). In realtà non hanno scoperto alcunché, l’operazione del veliè ben nota e trasparente. Per chi ha fretta Gli utenti non sono a conoscenza dei “cacciatori di uragani”. Si tratta di un gruppo specializzato di piloti e ricercatori che studiano questi eventi atmosferici.